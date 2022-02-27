Мэр Киева Кличко заявил, что город окружён
Мэр Киева Виталий Кличко. Обложка © Instagram / vitaliyklitschko
Также градоначальник столицы Украины признал, что власти не полностью контролируют добровольцев, которым ранее выдали оружие.
Российские войска окружили Киев, вследствие чего эвакуация из города гражданских лиц невозможна. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Мы не можем сделать этого, потому что все дороги заблокированы. В настоящий момент мы окружены", — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли проводиться эвакуация мирного населения.
Кличко сообщил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также признал, что власти города не полностью контролируют добровольцев, которым ранее выдали оружие.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.