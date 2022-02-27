Российские войска окружили Киев, вследствие чего эвакуация из города гражданских лиц невозможна. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Мы не можем сделать этого, потому что все дороги заблокированы. В настоящий момент мы окружены", — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли проводиться эвакуация мирного населения.