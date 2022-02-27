Мэр Киева Кличко сообщил о том, что город окружён
Он добавил, что столица Украины находится "на грани гуманитарной катастрофы".
Мэр Киева Виталий Кличко. Обложка © Instagram / vitaliyklitschko
Российские войска окружили Киев, вследствие чего эвакуация из города гражданских лиц невозможна. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Мы не можем сделать этого, потому что все дороги заблокированы. В настоящий момент мы окружены", — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли проводиться эвакуация мирного населения.
Кличко сообщил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также признал, что власти города не полностью контролируют добровольцев, которым ранее выдали оружие. По словам градоначальника, Киев находится на грани гуманитарной катастрофы.
"У нас пока есть электричество, вода и отопление. Но инфраструктура по доставке еды и медикаментов уничтожена", — добавил он.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.