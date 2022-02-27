Мэр украинского города рассказал, что решил сотрудничать с российскими войсками

По его словам, с завтрашнего дня все учреждения в городе будут работать в обычном режиме. Он также призвал граждан не бояться провокаций и рекомендовал жителям выходить из бомбоубежищ.

Мэр города Купянска решил сотрудничать с российскими войсками. Видео © t.me / SIL0VIKI

Мэр города Купянска, который расположен в Харьковской области, сообщил, что после переговоров с российскими военнослужащими принял решение о совместной работе, в том числе о патрулировании города местной полицией вместе с армией РФ. По словам Геннадия Мацегоры, он договорился с военными о совместной работе над нормализацией ситуации в населённом пункте.

"Я принял решение участвовать в переговорах, чтобы избежать человеческих жертв и разрушения всей инфраструктуры. Со мной на переговорах была начальник полиции <...> мы обговорили действия военных РФ, которые ставят целью зайти в город, обеспечить порядок, успокоить жителей. [Военные РФ] убедили меня в том, что это никак не отразится на жизнедеятельности города. Будет порядок в городе", — сказал мэр Купянска.