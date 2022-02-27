Мэр украинского города рассказал, что решил сотрудничать с российскими войсками
По его словам, с завтрашнего дня все учреждения в городе будут работать в обычном режиме. Он также призвал граждан не бояться провокаций и рекомендовал жителям выходить из бомбоубежищ.
Мэр города Купянска решил сотрудничать с российскими войсками. Видео © t.me / SIL0VIKI
Мэр города Купянска, который расположен в Харьковской области, сообщил, что после переговоров с российскими военнослужащими принял решение о совместной работе, в том числе о патрулировании города местной полицией вместе с армией РФ. По словам Геннадия Мацегоры, он договорился с военными о совместной работе над нормализацией ситуации в населённом пункте.
"Я принял решение участвовать в переговорах, чтобы избежать человеческих жертв и разрушения всей инфраструктуры. Со мной на переговорах была начальник полиции <...> мы обговорили действия военных РФ, которые ставят целью зайти в город, обеспечить порядок, успокоить жителей. [Военные РФ] убедили меня в том, что это никак не отразится на жизнедеятельности города. Будет порядок в городе", — сказал мэр Купянска.
По его словам, с завтрашнего дня все учреждения в городе будут работать в обычном режиме. Мэр также призвал граждан не бояться провокаций, рекомендовал жителям населённого пункта выходить из бомбоубежищ и возвращаться к жизни.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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