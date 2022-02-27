Боррель: ЕС договорился об отключении ряда российских банков от SWIFT

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали отключение нескольких российских банков от платёжной системы SWIFT, а также заморозку активов ЦБ РФ в связи с военной операцией по защите Донбасса от агрессии Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что ЕС постарается утвердить список санкций до начала работы центробанков в понедельник. Также, по его словам, страны Евросоюза договорились расширить список физических лиц из России, в отношении которых распространяются персональные европейские рестрикции.

Напомним, что повод для всего этого — российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.