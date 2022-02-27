НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 20:19

Боррель: ЕС договорился об отключении ряда российских банков от SWIFT

По его словам, страны Евросоюза постараются утвердить список санкций до начала работы центробанков в понедельник.

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали отключение нескольких российских банков от платёжной системы SWIFT, а также заморозку активов ЦБ РФ в связи с военной операцией по защите Донбасса от агрессии Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что ЕС постарается утвердить список санкций до начала работы центробанков в понедельник. Также, по его словам, страны Евросоюза договорились расширить список физических лиц из России, в отношении которых распространяются персональные европейские рестрикции.

Экономист Беляев пояснил, почему отключение России от SWIFT не будет "концом света"

Экономист Беляев пояснил, почему отключение России от SWIFT не будет "концом света"

Ранее администрация SWIFT подтвердила готовность к антироссийским санкциям.

Напомним, что повод для всего этого — российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Facebook / SWIFT

Никита Никонов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1