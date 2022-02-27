Явка на конституционный референдум в Белоруссии составила 78,61%
По данным ЦИК, активнее всего голосовали жители Могилёвской области (явка 82,94%).
Явка избирателей на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии по состоянию на 18:00 по местному времени (совпадает с мск) составила 78,61%. Об этом сообщил председатель Центризбиркома страны Игорь Карпенко.
"На участки для голосования прибыло 78,61% граждан от общего количества включённых в списки для голосования", — отметил глава ЦИК.
По данным комиссии, в Могилёвской области проголосовало 82,94% граждан, Гомельской — 81,74%, Витебской — 81,12%, Минской — 79,46%, Брестской — 78,89%, Гродненской — 77,43%, Минске — 71,37%.
Напомним, референдум по изменению конституции проходил в Белоруссии сегодня. Для голосования в стране было открыто 5510 участков, включая 217 в санаториях, профилакториях, больницах, 12 — в воинских частях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в голосовании.
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