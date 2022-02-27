Явка на конституционный референдум в Белоруссии составила 78,61%

Явка избирателей на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии по состоянию на 18:00 по местному времени (совпадает с мск) составила 78,61%. Об этом сообщил председатель Центризбиркома страны Игорь Карпенко.

"На участки для голосования прибыло 78,61% граждан от общего количества включённых в списки для голосования", — отметил глава ЦИК.

По данным комиссии, в Могилёвской области проголосовало 82,94% граждан, Гомельской — 81,74%, Витебской — 81,12%, Минской — 79,46%, Брестской — 78,89%, Гродненской — 77,43%, Минске — 71,37%.