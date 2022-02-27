Боксёр Поветкин поддержал российскую "Операцию Z" по защите Донбасса

"Сила в правде". Эта известная фраза, которую произнёс Сергей Бодров, сегодня отражает суть всего происходящего на Украине. Мы бились за правду все эти годы, пока в Донбассе истребляли славян. Поэтому я за президента и его решение встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму, который паразитирует... известно за чей счёт. Любая война заканчивается. Пусть и эта закончится в ближайшие дни", — сказал Поветкин в видеообращении, которое опубликовал телеграм-канал SHOT.