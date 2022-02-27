Боксёр Поветкин поддержал российскую "Операцию Z" по защите Донбасса
Бывший чемпион мира напомнил фразу героя Сергея Бодрова из фильма "Брат-2": "Сила в правде". По словам Поветкина, именно это высказывание сегодня отражает всё происходящее на Украине.
Российский боксёр Поветкин поддержал военную спецоперацию Путина на Украине. Видео © SHOT
Российский боксёр Александр Поветкин поддержал российскую "Операцию Z" по защите жителей Донбасса от агрессии Украины.
"Сила в правде". Эта известная фраза, которую произнёс Сергей Бодров, сегодня отражает суть всего происходящего на Украине. Мы бились за правду все эти годы, пока в Донбассе истребляли славян. Поэтому я за президента и его решение встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму, который паразитирует... известно за чей счёт", — сказал Поветкин в видеообращении, которое опубликовал телеграм-канал SHOT.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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