В Минобороны ФРГ оценили заявление Путина об особом режиме сил сдерживания
К сложившейся ситуации необходимо относиться с полной серьёзностью, отметила руководитель немецкого военного ведомства Кристине Ламбрехт.
Глава Министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт назвала угрозой заявление президента России Владимира Путина о переводе на особый режим боевого дежурства российских стратегических сил сдерживания. По её словам, члены Североатлантического альянса в ближайшее время обсудят ситуацию и согласуют реакцию так, чтобы она не привела к большей эскалации.
"Такие заявления нужно принимать всерьёз. Мы с обеспокоенностью наблюдали за заявлением. Теперь предстоит в НАТО обсудить, как реагировать на это, чтобы не внести вклад в эскалацию. Сейчас речь идёт о том, чтобы сохранять холодной голову в этой очень, очень сложной ситуации", — сказала глава Минобороны Германии в интервью телеканалу ARD.
На уточняющий вопрос, должен ли Североатлантический альянс готовить своё ядерное оружие, Ламбрехт подчеркнула опасность ситуации и отметила, что относиться к ней необходимо с полной серьёзностью, но при этом "с холодной головой".
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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