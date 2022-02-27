В Минобороны ФРГ оценили заявление Путина об особом режиме сил сдерживания

К сложившейся ситуации необходимо относиться с полной серьёзностью, отметила руководитель немецкого военного ведомства Кристине Ламбрехт.

Глава Министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт назвала угрозой заявление президента России Владимира Путина о переводе на особый режим боевого дежурства российских стратегических сил сдерживания. По её словам, члены Североатлантического альянса в ближайшее время обсудят ситуацию и согласуют реакцию так, чтобы она не привела к большей эскалации.

"Такие заявления нужно принимать всерьёз. Мы с обеспокоенностью наблюдали за заявлением. Теперь предстоит в НАТО обсудить, как реагировать на это, чтобы не внести вклад в эскалацию. Сейчас речь идёт о том, чтобы сохранять холодной голову в этой очень, очень сложной ситуации", — сказала глава Минобороны Германии в интервью телеканалу ARD.