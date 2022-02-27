В ДНР сообщили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней
Также ранения различной степени тяжести получило 34 человека, в том числе ребёнок 2006 года рождения.
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что количество погибших мирных жителей ДНР достигло 15 человек за 11 дней эскалации со стороны украинских силовиков.
"С 17.02.2022 по состоянию на 21:00 27.02.2022 за 11 дней эскалации со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 643 факта ведения огня", — говорится в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.
Как уточняется, погибло 15 мирных жителей ДНР, трое из которых в освобождённом Народной милицией ДНР посёлке Новогнатовка. Также ранения различной степени тяжести получило 34 мирных жителя, в том числе ребёнок 2006 года рождения. По данным властей ДНР, за текущие сутки ранены два человека.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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