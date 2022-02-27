В ДНР сообщили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней

Также ранения различной степени тяжести получило 34 человека, в том числе ребёнок 2006 года рождения.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что количество погибших мирных жителей ДНР достигло 15 человек за 11 дней эскалации со стороны украинских силовиков.

"С 17.02.2022 по состоянию на 21:00 27.02.2022 за 11 дней эскалации со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 643 факта ведения огня", — говорится в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.