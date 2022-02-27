НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 19:09

Фон дер Ляйен: Евросоюз запретит вещание RT и Sputnik в странах сообщества

Также глава Еврокомиссии заявила, что Брюссель разрабатывает инструменты, чтобы "пресечь распространение токсичной и вредоносной дезинформации в Европе".

Евросоюз запретит вещание телеканал Russia Today (RT) и радио Sputnik в странах сообщества. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы запретим в ЕС кремлёвскую медиамашину — принадлежащие государству Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании", — сказала она на пресс-конференции.

В Союзе журналистов высказались о недопустимости санкций против российских СМИ в соцсетях

В Союзе журналистов высказались о недопустимости санкций против российских СМИ в соцсетях

Глава ЕК добавила, что Брюссель разрабатывает инструменты, чтобы "пресечь распространение токсичной и вредоносной дезинформации в Европе".

Ранее Роскомнадзор призвал ряд СМИ удалить фейки о российской спецоперации на Украине. Также в РКН заявили, что соцсеть Facebook подвергла цензуре четыре крупных российских СМИ.

Борис Джонсон: Британский регулятор пересмотрит решение о выдаче лицензии RT на вещание

Борис Джонсон: Британский регулятор пересмотрит решение о выдаче лицензии RT на вещание

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе.

Обложка © Flickr / The Left

Никита Никонов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1