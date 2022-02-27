Фон дер Ляйен: Евросоюз запретит вещание RT и Sputnik в странах сообщества

Евросоюз запретит вещание телеканал Russia Today (RT) и радио Sputnik в странах сообщества. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы запретим в ЕС кремлёвскую медиамашину — принадлежащие государству Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании", — сказала она на пресс-конференции.

Глава ЕК добавила, что Брюссель разрабатывает инструменты, чтобы "пресечь распространение токсичной и вредоносной дезинформации в Европе".