Фон дер Ляйен: Евросоюз запретит вещание RT и Sputnik в странах сообщества
Также глава Еврокомиссии заявила, что Брюссель разрабатывает инструменты, чтобы "пресечь распространение токсичной и вредоносной дезинформации в Европе".
Евросоюз запретит вещание телеканал Russia Today (RT) и радио Sputnik в странах сообщества. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы запретим в ЕС кремлёвскую медиамашину — принадлежащие государству Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании", — сказала она на пресс-конференции.
Глава ЕК добавила, что Брюссель разрабатывает инструменты, чтобы "пресечь распространение токсичной и вредоносной дезинформации в Европе".
Ранее Роскомнадзор призвал ряд СМИ удалить фейки о российской спецоперации на Украине. Также в РКН заявили, что соцсеть Facebook подвергла цензуре четыре крупных российских СМИ.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе.
Обложка © Flickr / The Left