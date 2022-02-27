"Газпром" забронировал часть мощностей трубопровода Ямал – Европа на 28 февраля

Отметим, что на аукционе был предложен объём 89,1 млн кубометров в сутки, из которых востребованными оказались примерно 10,2% мощностей в период с 00:00 до 08:00 мск 28 февраля.

Прямая прокачка природного газа компании "Газпром" в направлении ФРГ по трубопроводу Ямал – Европа была остановлена в конце декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Транзит по Ямал – Европе ненадолго возобновился в ночь на 26 февраля впервые за более чем два месяца. При этом в последние дни Европа несколько нарастила изъятие газа из хранилищ и значительно увеличила закупку газа у РФ на фоне роста спотовых цен: 24 февраля стоимость газа поднималась более чем на 60%, выше 1650 долларов за тысячу кубометров.