"Газпром" забронировал часть мощностей трубопровода Ямал – Европа на 28 февраля
На аукционе был предложен объём 89,1 млн кубометров в сутки, востребованными оказались примерно 10,2% мощностей в период с 00:00 до 08:00 мск 28 февраля.
Российская компания "Газпром" на аукционе в воскресенье, 27 февраля, вновь забронировала часть мощностей газопровода Ямал – Европа для транзита голубого топлива через Польшу на утро понедельника. Об этом свидетельствуют данные программы GSA Platform.
Отметим, что на аукционе был предложен объём 89,1 млн кубометров в сутки, из которых востребованными оказались примерно 10,2% мощностей в период с 00:00 до 08:00 мск 28 февраля.
Прямая прокачка природного газа компании "Газпром" в направлении ФРГ по трубопроводу Ямал – Европа была остановлена в конце декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Транзит по Ямал – Европе ненадолго возобновился в ночь на 26 февраля впервые за более чем два месяца. При этом в последние дни Европа несколько нарастила изъятие газа из хранилищ и значительно увеличила закупку газа у РФ на фоне роста спотовых цен: 24 февраля стоимость газа поднималась более чем на 60%, выше 1650 долларов за тысячу кубометров.
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