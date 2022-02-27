Радиоведущий Виктор Татарский ушёл из жизни в возрасте 82 лет

Народный артист РФ, бессменный ведущий и автор программы "Встреча с песней" Виктор Татарский скончался в возрасте 82 лет, сообщается в телеграм-канале радиостанции "Радио России".

"Умер Виктор Татарский. С 1967 года Виктор Витальевич был бессменным ведущим программы "Встреча с песней". Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить "Радио России", — отметили коллеги народного артиста.

Виктор Татарский выпускал программу "Встреча с песней" с 1967 года, за это время он провёл более тысячи эфиров. В 1988 году радиоведущему было присвоено звание "Заслуженный артист РСФСР", а в 2012-м — "Народный артист России".