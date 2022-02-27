British Petroleum решила избавиться от своей доли в "Роснефти"

"Совет директоров BP сегодня объявил, что BP избавится от своей доли в "Роснефти". BP имела долю в размере 19,75% в "Роснефти" с 2013 года. Кроме того, исполнительный директор BP Бернард Луни немедленно покидает совет директоров "Роснефти". Другой директор "Роснефти", номинированный от BP (бывший глава компании Боб Дадли), также выходит из совета директоров", — указано в заявлении.

Также отмечается, что в связи с данным решением компания отныне не будет отчитываться перед "Роснефтью" по поводу объёма своих резервов, производства и прибыли, а также выйдет из других совместных проектов с российской компанией. Луни отметил, что считает принятые советом директоров решения не только правильными, но и соответствующими долгосрочным интересам BP. Он назвал первоочередной целью компании заботу о людях.