British Petroleum решила избавиться от своей доли в "Роснефти"
Кроме того, из совета директоров "Роснефти" выходят исполнительный директор BP Бернард Луни и Боб Дадли.
Британская нефтяная компания British Petroleum (BP) сообщила, что решила избавиться от 19,75% доли в российской корпорации "Роснефть" из-за проведения РФ "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины.
"Совет директоров BP сегодня объявил, что BP избавится от своей доли в "Роснефти". BP имела долю в размере 19,75% в "Роснефти" с 2013 года. Кроме того, исполнительный директор BP Бернард Луни немедленно покидает совет директоров "Роснефти". Другой директор "Роснефти", номинированный от BP (бывший глава компании Боб Дадли), также выходит из совета директоров", — указано в заявлении.
Также отмечается, что в связи с данным решением компания отныне не будет отчитываться перед "Роснефтью" по поводу объёма своих резервов, производства и прибыли, а также выйдет из других совместных проектов с российской компанией. Луни отметил, что считает принятые советом директоров решения не только правильными, но и соответствующими долгосрочным интересам BP. Он назвал первоочередной целью компании заботу о людях.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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