В Белоруссии закрылись участки для голосования на референдуме по конституции

Участки для голосования на референдуме по внесению поправок в конституцию закрылись в Белоруссии. Они работали с 8:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с мск), далее начнётся подсчёт голосов.

По последним данным ЦИК республики, общее число граждан, которые были включены в списки для голосования, составило 6 812 771. За рубежом участки не стали открывать по причине незначительного числа граждан, находящихся на консульском учёте, ситуации с ковидом в странах пребывания, а также неуверенности в обеспечении безопасности участков со стороны властей стран пребывания. По состоянию на 18:00 явка составляла 74,86%. Результаты, как ожидается, будут известны в ночь на 28 февраля.