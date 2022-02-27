Грозный уже в пятёрке: "Ахмат" обыграл "Уфу" в матче РПЛ

Счёт в самом конце первого тайма открыл Юрий Журавлёв. Однако после перерыва грозненцы добавили обороты, и сначала Коновалов с пенальти счёт сравнял, а за пять минут до конца победу "Ахмату" принёс Александр Трошечкин. Стоит отметить, это был дебютный для него официальный матч в команде из Грозного, в котором он отличился спустя 12 минут после появления на поле.