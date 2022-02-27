Украина сообщила о попадании ракеты в пункт захоронения радиоактивных отходов

Никаких вредоносных выбросов зафиксировано не было. Однако в МАГАТЭ обеспокоены поступающей информацией и призывают к особой защите подобных объектов в стране.

Украина сообщила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что ночью ракеты попали в место захоронения радиоактивных отходов в Киеве. Об этом рассказали в самом ведомстве.

"Сообщений о повреждении здания или каких-либо признаках радиоактивного выброса не поступало", — уточнил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.