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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 18:10
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Украина сообщила о попадании ракеты в пункт захоронения радиоактивных отходов

Никаких вредоносных выбросов зафиксировано не было. Однако в МАГАТЭ обеспокоены поступающей информацией и призывают к особой защите подобных объектов в стране.

Украина сообщила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что ночью ракеты попали в место захоронения радиоактивных отходов в Киеве. Об этом рассказали в самом ведомстве.

"Сообщений о повреждении здания или каких-либо признаках радиоактивного выброса не поступало", — уточнил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Хотя эти пункты захоронения не содержат высокоактивных радиоактивных отходов, вероятность вредных выбросов сохраняется. Поэтому в МАГАТЭ подчеркнули необходимость защиты подобных захоронений и заявили, что продолжают следить за развитием событий на Украине, уделяя внимание ядерным энергетическим реакторам страны.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Getty Images / Vitaliy Holovin / Corbis

Татьяна Миссуми
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