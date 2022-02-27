Премьер Венгрии исключил возможность поставок оружия на Украину
При этом он отметил, что страна поддержит санкции, о которых ранее договорились в Евросоюзе, и назвал все противоположные новости дезинформацией.
Венгрия не будет отправлять Украине оружие, поскольку и сама нуждается в своём вооружении. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с телеканалом М1.
"Венгерская позиция не изменится, так как венгерским ВС необходимо всё своё вооружение, чтобы иметь возможность защищать границу страны. Поэтому, в отличие от Италии и Германии, мы не будем отправлять оружие на Украину", — сказал Орбан.
При этом он отметил, что Венгрия поддержит санкции, о которых ранее договорились в Евросоюзе. По словам политика, все противоположные новости — дезинформация.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. А ЕС впервые решил профинансировать покупку и поставку вооружения на Украину. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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