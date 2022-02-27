Премьер Венгрии исключил возможность поставок оружия на Украину

При этом он отметил, что страна поддержит санкции, о которых ранее договорились в Евросоюзе, и назвал все противоположные новости дезинформацией.

Венгрия не будет отправлять Украине оружие, поскольку и сама нуждается в своём вооружении. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с телеканалом М1.

"Венгерская позиция не изменится, так как венгерским ВС необходимо всё своё вооружение, чтобы иметь возможность защищать границу страны. Поэтому, в отличие от Италии и Германии, мы не будем отправлять оружие на Украину", — сказал Орбан.