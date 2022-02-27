Генпрокуратура Украины сообщила о проверке местонахождения Медведчука

Генпрокуратура Незалежной проверяет данные о местонахождении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом. Об этом заявила украинский генпрокурор Ирина Венедиктова во время телемарафона.

"Медведчук — это лицо важное... Информацию, где [находится] Медведчук, мы проверяем", — сказала Венедиктова, отвечая на вопрос о том, что политика не могут найти дома.

Если ведомство не убедится в том, что Медведчук находится дома, то его объявят в розыск, отметила генпрокурор, и, как только его найдут, необходимо будет снова пойти в суд и запросить его содержание под стражей. При этом Венедиктова уверена, что в таком случае суд будет на стороне прокуратуры.