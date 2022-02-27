Генпрокуратура Украины сообщила о проверке местонахождения Медведчука
Если ведомство не убедится в том, что он находится дома, то его объявят в розыск. После этого при обращении в суд его могут оставить под стражей.
Генпрокуратура Незалежной проверяет данные о местонахождении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом. Об этом заявила украинский генпрокурор Ирина Венедиктова во время телемарафона.
"Медведчук — это лицо важное... Информацию, где [находится] Медведчук, мы проверяем", — сказала Венедиктова, отвечая на вопрос о том, что политика не могут найти дома.
Если ведомство не убедится в том, что Медведчук находится дома, то его объявят в розыск, отметила генпрокурор, и, как только его найдут, необходимо будет снова пойти в суд и запросить его содержание под стражей. При этом Венедиктова уверена, что в таком случае суд будет на стороне прокуратуры.
Напомним, 12 октября суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. Поскольку такая мера пресечения может длиться не более полугода, было заявлено новое ходатайство. Сам политик назвал дело сфабрикованным, а доказательства прокуроров — недостаточными. Также ранее суд изменил меру пресечения Медведчуку. Политика обязали приходить по вызову к следователю и в суд, а также не покидать столицу Украины. А в январе этого года Медведчуку продлили домашний арест до 10 месяцев.
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