В "Современнике" назвали фейком информацию о намерении Ахеджаковой покинуть Россию
Там также опровергли сведения о том, что актриса якобы помогала деньгами украинским войскам. Информация об этом публиковалась с аккаунта, к которому артистка не имеет отношения.
Распространённая ранее в Сети информация о желании актрисы Лии Ахеджаковой уехать из России и о её финансовой помощи ВСУ является ложной. Об этом сообщили в Московском театре "Современник" и подчеркнули важность проверять все поступающие сведения в нынешней ситуации.
"Спешим опровергнуть сведения, опубликованные сегодня в сети Instagram от имени Лии Ахеджаковой. Аккаунт @l_ahedzhakova — это фейк, созданный анонимным пользователем. Размещённая на данной странице информация о её намерении покинуть страну, а также о пожертвовании средств в пользу ВСУ не имеет ничего общего с действительностью", — написано на странице театра в Facebook.
Ранее Лайф рассказывал, что в Генпрокуратуре РФ заявили о борьбе с фейками о спецоперации в Донбассе. В ведомстве напомнили, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечёт за собой административный штраф, предусмотренный статьёй 13.15 КоАП. Также Роскомнадзор частично ограничивает доступ к Facebook. Такое решение было принято после того, как соцсеть признали причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека.
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