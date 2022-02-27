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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 18:33
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В "Современнике" назвали фейком информацию о намерении Ахеджаковой покинуть Россию

Там также опровергли сведения о том, что актриса якобы помогала деньгами украинским войскам. Информация об этом публиковалась с аккаунта, к которому артистка не имеет отношения.

Распространённая ранее в Сети информация о желании актрисы Лии Ахеджаковой уехать из России и о её финансовой помощи ВСУ является ложной. Об этом сообщили в Московском театре "Современник" и подчеркнули важность проверять все поступающие сведения в нынешней ситуации.

"Спешим опровергнуть сведения, опубликованные сегодня в сети Instagram от имени Лии Ахеджаковой. Аккаунт @l_ahedzhakova это фейк, созданный анонимным пользователем. Размещённая на данной странице информация о её намерении покинуть страну, а также о пожертвовании средств в пользу ВСУ не имеет ничего общего с действительностью", — написано на странице театра в Facebook.

Ранее Лайф рассказывал, что в Генпрокуратуре РФ заявили о борьбе с фейками о спецоперации в Донбассе. В ведомстве напомнили, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечёт за собой административный штраф, предусмотренный статьёй 13.15 КоАП. Также Роскомнадзор частично ограничивает доступ к Facebook. Такое решение было принято после того, как соцсеть признали причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека.

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Татьяна Миссуми
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