В "Современнике" назвали фейком информацию о намерении Ахеджаковой покинуть Россию

Там также опровергли сведения о том, что актриса якобы помогала деньгами украинским войскам. Информация об этом публиковалась с аккаунта, к которому артистка не имеет отношения.

Распространённая ранее в Сети информация о желании актрисы Лии Ахеджаковой уехать из России и о её финансовой помощи ВСУ является ложной. Об этом сообщили в Московском театре "Современник" и подчеркнули важность проверять все поступающие сведения в нынешней ситуации.

"Спешим опровергнуть сведения, опубликованные сегодня в сети Instagram от имени Лии Ахеджаковой. Аккаунт @l_ahedzhakova — это фейк, созданный анонимным пользователем. Размещённая на данной странице информация о её намерении покинуть страну, а также о пожертвовании средств в пользу ВСУ не имеет ничего общего с действительностью", — написано на странице театра в Facebook.