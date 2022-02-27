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27 февраля, 18:47

ЕС ожидает более семи миллионов беженцев с Украины

При этом для оказания гуманитарной помощи уже привлечён значительный объём средств в 90 миллионов евро.

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчи заявил, что число беженцев с Украины из-за "Операции Z" может составить более семи миллионов.

"В настоящее время число перемещённых украинцев ожидается на уровне более 7 млн человек", сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом Ленарчи отметил, что в случае сохранения текущей ситуации беженцам понадобится срочная гуманитарная поддержка. По его словам, Еврокомиссия уже привлекла для этого значительный объём средств в 90 миллионов евро.

В Крыму разворачивают пункты приёма беженцев с Украины

В Крыму разворачивают пункты приёма беженцев с Украины

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. А в Евросоюзе заявили о готовности принять беженцев с Украины. Также об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом в Словакии ввели режим ЧС в связи с прибытием украинских беженцев. Кабмин страны поручил госструктурам обеспечить порядок и соблюдение законности на территории республики. А в Польшу уже прибыло около 156 тысяч украинцев. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Обложка © Getty Images / Alejandro Martinez Velez

Николь Вербер

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