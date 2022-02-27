ЕС ожидает более семи миллионов беженцев с Украины

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчи заявил, что число беженцев с Украины из-за "Операции Z" может составить более семи миллионов.

"В настоящее время число перемещённых украинцев ожидается на уровне более 7 млн человек", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.