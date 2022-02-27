Глава Минобороны ФРГ ответила на вопрос о возвращении к призывной армии

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не видит необходимости из-за обострения отношений Запада с Россией вводить в стране обязательный воинский призыв, который был отменён в 2011 году. Об этом она заявила в эфире телеканала ARD .

"Я не думаю, что обязательный призыв действительно поможет во время нынешней дискуссии. Это было бы большой реформой, нужно было бы прояснить многие правовые вопросы: что делать с женщинами, которые тогда (во время существования воинской повинности. — Прим. Лайфа) не призывались", — объяснила она свою позицию.