Глава Минобороны ФРГ ответила на вопрос о возвращении к призывной армии
По её мнению, такая масштабная реформа потребовала бы решить множество правовых вопросов.
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не видит необходимости из-за обострения отношений Запада с Россией вводить в стране обязательный воинский призыв, который был отменён в 2011 году. Об этом она заявила в эфире телеканала ARD.
"Я не думаю, что обязательный призыв действительно поможет во время нынешней дискуссии. Это было бы большой реформой, нужно было бы прояснить многие правовые вопросы: что делать с женщинами, которые тогда (во время существования воинской повинности. — Прим. Лайфа) не призывались", — объяснила она свою позицию.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В списке стран, которые уже ввели ограничения, Великобритания, Канада, Швейцария. Из-за агрессивной риторики Запада Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance