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27 февраля, 19:12

МИД Сирии: Россия вправе защищать себя от Запада, угрожающего её безопасности

Так ведомство прокомментировало проводимую Москвой специальную военную "Операцию Z" по демилитаризации Украины.

В МИД Сирии заявили, что Россия имеет право защищать себя от западных стран, которые представляют угрозу для её национальной безопасности. Об этом говорится в распространённом заявлении министерства, содержание которого приводит Сирийское государственное агентство (САНА).

"Россия имеет полное право защищать себя и [стремиться] избавить свой народ от опасности, связанной с попытками Запада и США угрожать её национальной безопасности и стабильности", говорится в сообщении.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Обложка © VK / Минобороны России

Николь Вербер

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