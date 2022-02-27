МИД Сирии: Россия вправе защищать себя от Запада, угрожающего её безопасности
Так ведомство прокомментировало проводимую Москвой специальную военную "Операцию Z" по демилитаризации Украины.
В МИД Сирии заявили, что Россия имеет право защищать себя от западных стран, которые представляют угрозу для её национальной безопасности. Об этом говорится в распространённом заявлении министерства, содержание которого приводит Сирийское государственное агентство (САНА).
"Россия имеет полное право защищать себя и [стремиться] избавить свой народ от опасности, связанной с попытками Запада и США угрожать её национальной безопасности и стабильности", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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