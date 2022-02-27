Макрон созывает очередное заседание Совбеза Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести очередное экстренное заседание Совета обороны. Как стало известно телеканалу BFM , оно запланировано на утро понедельника, 28 февраля.

Детали не называются, но главной темой будет ситуация, которая сложилась на данный момент на Украине.