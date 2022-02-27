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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 19:11
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Макрон созывает очередное заседание Совбеза Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Детали не называются, но главной темой будет положение дел на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести очередное экстренное заседание Совета обороны. Как стало известно телеканалу BFM, оно запланировано на утро понедельника, 28 февраля.

Детали не называются, но главной темой будет ситуация, которая сложилась на данный момент на Украине.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Киев ввёл в стране военное положение. Макрон призвал готовиться к длительному украинскому кризису. Он сообщил, что 9,5 тысячи солдат будут мобилизованы во Франции на фоне происходящего. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Татьяна Миссуми
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