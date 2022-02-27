Meta заблокировала на Украине страницы нескольких российских государственных СМИ
Также рассматриваются аналогичные запросы властей других стран, заявил вице-президент компании – владельца Facebook Ник Клегг.
Компания Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) заблокировала на Украине ряд страниц государственных СМИ России. Об этом заявил вице-президент Meta Ник Клегг.
"Мы находимся в контакте с властями Украины. По их просьбе мы ограничили доступ к некоторым аккаунтам на Украине, в том числе к аккаунтам, принадлежащим российским государственным СМИ", — написал он в "Твиттере".
Клегг добавил, что также рассматриваются запросы властей других стран об ограничениях в отношении российских государственных СМИ.
Ранее Роскомнадзор приступил к замедлению трафика Facebook в России. В ведомстве отметили, что с октября 2020 года было выявлено 23 случая цензуры в отношении российских СМИ со стороны этой социальной сети.
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