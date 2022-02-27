Meta заблокировала на Украине страницы нескольких российских государственных СМИ

Компания Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) заблокировала на Украине ряд страниц государственных СМИ России. Об этом заявил вице-президент Meta Ник Клегг.

"Мы находимся в контакте с властями Украины. По их просьбе мы ограничили доступ к некоторым аккаунтам на Украине, в том числе к аккаунтам, принадлежащим российским государственным СМИ", — написал он в "Твиттере".

Клегг добавил, что также рассматриваются запросы властей других стран об ограничениях в отношении российских государственных СМИ.