Совбез ООН проголосовал за проведение спецсессии Генеральной Ассамблеи по Украине
В последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась в 1997 году из-за ситуации в Палестине.
Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) поддержал проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи по Украине.
"СБ ООН постановляет созвать чрезвычайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса", — говорится в резолюции.
За резолюцию свои голоса отдали 11 членов СБ ООН, против высказалась Россия. Так как голосование является процедурным, право вето не действует. Три страны (Китай, Индия, ОАЭ) воздержались. Ожидается, что мероприятие состоится в течение 24 часов.
В последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась в 1997 году из-за ситуации в Палестине. Всего же с начала работы ООН таких сессий было десять. В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной юридической силы.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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