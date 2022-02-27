Совбез ООН проголосовал за проведение спецсессии Генеральной Ассамблеи по Украине

В последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась в 1997 году из-за ситуации в Палестине.

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) поддержал проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи по Украине.

"СБ ООН постановляет созвать чрезвычайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса", — говорится в резолюции.

За резолюцию свои голоса отдали 11 членов СБ ООН, против высказалась Россия. Так как голосование является процедурным, право вето не действует. Три страны (Китай, Индия, ОАЭ) воздержались. Ожидается, что мероприятие состоится в течение 24 часов.