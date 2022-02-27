Совбез ООН проголосовал за проведение спецсессии Генеральной Ассамблеи по Украине

За резолюцию свои голоса отдали 11 членов СБ ООН, против высказалась Россия. Так как голосование является процедурным, право вето не действует. Три страны, включая Китай, воздержались. Ожидается, что мероприятие состоится в течение 24 часов.

В последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась в 1997 году из-за ситуации в Палестине. Всего же с начала работы ООН таких сессий было десять.