Оперные певицы из России и Украины обнялись на сцене театра в Неаполе
Итальянская газета La Republicca отметила, что "выступление запомнится как момент возможного и обретённого заново единения двух братских народов".
Оперные певицы из России и Украины обнялись на сцене театра в Неаполе. Видео © Instagram / teatrosancarlo
Российская меццо-сопрано Екатерина Губанова и украинская сопрано Людмила Монастырская, исполняющие партии в опере "Аида", обнялись на сцене театра Сан-Карло в Неаполе. Видео опубликовано на странице театра в "Инстаграме".
Певицы кланялись после представления оперы "Аида", где Монастырская исполняла заглавную партию, а Губанова — партию Амнерис, дочери фараона. Женщины взялись за руки для совместного поклона, а потом обнялись под бурные аплодисменты публики и выкрики "Мир".
"За свои 284 года жизни неаполитанская опера была ареной многочисленных событий, связанных с политикой, от Бурбонов до объединённой Италии... Вчерашнее выступление запомнится как момент возможного и обретённого заново единения двух братских народов", — пишет итальянское издание La Republicca.
Ранее Лайф писал, что боксёр Александр Поветкин поддержал российскую "Операцию Z" по защите Донбасса. Бывший чемпион мира напомнил фразу героя Сергея Бодрова из фильма "Брат-2": "Сила в правде". По словам Поветкина, именно это высказывание сегодня отражает всё происходящее на Украине.
Обложка © Instagram / teatrosancarlo