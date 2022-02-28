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Опубликовано 27 февраля 2022, 21:03

Оперные певицы из России и Украины обнялись на сцене театра в Неаполе

Итальянская газета La Republicca отметила, что "выступление запомнится как момент возможного и обретённого заново единения двух братских народов".

Оперные певицы из России и Украины обнялись на сцене театра в Неаполе. Видео © Instagram / teatrosancarlo

Российская меццо-сопрано Екатерина Губанова и украинская сопрано Людмила Монастырская, исполняющие партии в опере "Аида", обнялись на сцене театра Сан-Карло в Неаполе. Видео опубликовано на странице театра в "Инстаграме".

Певицы кланялись после представления оперы "Аида", где Монастырская исполняла заглавную партию, а Губанова — партию Амнерис, дочери фараона. Женщины взялись за руки для совместного поклона, а потом обнялись под бурные аплодисменты публики и выкрики "Мир".

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"За свои 284 года жизни неаполитанская опера была ареной многочисленных событий, связанных с политикой, от Бурбонов до объединённой Италии... Вчерашнее выступление запомнится как момент возможного и обретённого заново единения двух братских народов", пишет итальянское издание La Republicca.

Ранее Лайф писал, что боксёр Александр Поветкин поддержал российскую "Операцию Z" по защите Донбасса. Бывший чемпион мира напомнил фразу героя Сергея Бодрова из фильма "Брат-2": "Сила в правде". По словам Поветкина, именно это высказывание сегодня отражает всё происходящее на Украине.

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Обложка © Instagram / teatrosancarlo

Юлия Коновалова
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