Итальянская газета La Republicca отметила, что "выступление запомнится как момент возможного и обретённого заново единения двух братских народов".

Оперные певицы из России и Украины обнялись на сцене театра в Неаполе. Видео © Instagram / teatrosancarlo

Российская меццо-сопрано Екатерина Губанова и украинская сопрано Людмила Монастырская, исполняющие партии в опере "Аида", обнялись на сцене театра Сан-Карло в Неаполе. Видео опубликовано на странице театра в "Инстаграме".

Певицы кланялись после представления оперы "Аида", где Монастырская исполняла заглавную партию, а Губанова — партию Амнерис, дочери фараона. Женщины взялись за руки для совместного поклона, а потом обнялись под бурные аплодисменты публики и выкрики "Мир".

"За свои 284 года жизни неаполитанская опера была ареной многочисленных событий, связанных с политикой, от Бурбонов до объединённой Италии... Вчерашнее выступление запомнится как момент возможного и обретённого заново единения двух братских народов", — пишет итальянское издание La Republicca.