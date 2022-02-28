ЦИК Белоруссии: 65,16% граждан на референдуме поддержали поправки в конституцию
По предварительным данным, участие в голосовании приняли 5 359 471 человек, или 78,63% граждан, включённых в списки для голосования.
ЦИК Белоруссии огласила результаты референдума по поправкам в конституцию республики. За проголосовало 65,16% граждан.
"За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь проголосовало 4 440 813 человек, или 65,16% от общего количества участников. Против — 686 165 человек, или 10,07%", — говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.
Всего, по предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63% граждан, включённых в списки для голосования.
Согласно белорусскому законодательству, решение на референдуме считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, включённых в списки участников референдума. Бюллетень для голосования содержал один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"
Напомним, референдум по изменению конституции проходил в Белоруссии в воскресенье. Для голосования в стране было открыто 5510 участков, включая 217 в санаториях, профилакториях, больницах и 12 в воинских частях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в голосовании.
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