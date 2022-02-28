ЦИК Белоруссии: 65,16% граждан на референдуме поддержали поправки в конституцию

ЦИК Белоруссии огласила результаты референдума по поправкам в конституцию республики. За проголосовало 65,16% граждан.

"За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь проголосовало 4 440 813 человек, или 65,16% от общего количества участников. Против — 686 165 человек, или 10,07%", — говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.

Всего, по предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63% граждан, включённых в списки для голосования.

Согласно белорусскому законодательству, решение на референдуме считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, включённых в списки участников референдума. Бюллетень для голосования содержал один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"