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27 февраля, 23:22

Meta отказала украинцам в просьбе отключить Facebook и Instagram на территории России

По словам вице-президента компании Клегга, данная мера "заглушит важное самовыражение в это критически значимое время".

Американская компания Meta получила просьбы украинцев отключить Россию от Facebook и Instagram, однако посчитала это нецелесообразным, заявил вице-президент оператора социальной сети Ник Клегг.

"Украинцы также предложили нам убрать доступ к Facebook и Instagram в России... Мы считаем, отключение наших услуг заглушит важное самовыражение в это критически значимое время", — написал Клегг в "Твиттере".

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Ранее Meta заблокировала на Украине страницы нескольких российских государственных СМИ. Повод для этого — российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова

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