Meta отказала украинцам в просьбе отключить Facebook и Instagram на территории России

Американская компания Meta получила просьбы украинцев отключить Россию от Facebook и Instagram, однако посчитала это нецелесообразным, заявил вице-президент оператора социальной сети Ник Клегг.

"Украинцы также предложили нам убрать доступ к Facebook и Instagram в России... Мы считаем, отключение наших услуг заглушит важное самовыражение в это критически значимое время", — написал Клегг в "Твиттере".