Захарова: ООН не может обеспечить прилёт Лаврова на заседание СПЧ в Женеву
По словам представителя МИД РФ, в ООН ссылаются на то, что Москва должна "оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые подпали под санкции".
ООН не может обеспечить прилёт российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на заседание Совета по правам человека Организации Объединённых Наций, которое пройдёт в Женеве (Швейцария). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"ООН не может обеспечить прилёт российской делегации в Женеву на заседание Комитета по разоружению и Совета по правам человека [ООН], и это ответ генсека ООН", — сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
По словам Захаровой, в ООН ссылаются на то, что российская делегация должна "оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые подпали под санкции".
"Какая-то чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции? О чём это?.. Учитывая, что сейчас страны Европы, которые с нами граничат, закрыли пролёт для российских самолётов, то, соответственно, борт, на котором должна прибыть российская делегация в Женеву во вторник, для участия не в выставке произведений или достижений и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о разоружении и правах человека, [не может отправиться]", — добавила представитель МИД РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 февраля – 1 марта должен был посетить Женеву, где планировалось его участие в сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека и в Конференции по разоружению.
Ранее главы МИД 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие неба для российских самолётов. Повод для всего этого — российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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