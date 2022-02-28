Захарова: ООН не может обеспечить прилёт Лаврова на заседание СПЧ в Женеву

ООН не может обеспечить прилёт российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на заседание Совета по правам человека Организации Объединённых Наций, которое пройдёт в Женеве (Швейцария). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"ООН не может обеспечить прилёт российской делегации в Женеву на заседание Комитета по разоружению и Совета по правам человека [ООН], и это ответ генсека ООН", — сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

По словам Захаровой, в ООН ссылаются на то, что российская делегация должна "оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые подпали под санкции".

"Какая-то чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции? О чём это?.. Учитывая, что сейчас страны Европы, которые с нами граничат, закрыли пролёт для российских самолётов, то, соответственно, борт, на котором должна прибыть российская делегация в Женеву во вторник, для участия не в выставке произведений или достижений и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о разоружении и правах человека, [не может отправиться]", — добавила представитель МИД РФ.