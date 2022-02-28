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27 февраля, 23:04

Facebook наложил ограничения на аккаунт Рогозина

Какие именно действия отныне запрещены главе российской госкорпорации в соцсети, не уточняется.

Социальная сеть Facebook наложила ряд ограничений на аккаунт главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале, прикрепив скриншот с соответствующим уведомлением.

"Свобода слова по "Фейсбуку". Боятся. Это хорошо", — написал Рогозин. Какие именно ограничения наложил Facebook, не уточняется.

Meta заблокировала на Украине страницы нескольких российских государственных СМИ

Meta заблокировала на Украине страницы нескольких российских государственных СМИ

Ранее Лайф сообщал, что компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook, Instagram, а также мессенджер WhatsApp, заблокировала на Украине ряд страниц российских государственных СМИ.

Обложка © Telegram / РОГОЗИН

Максим Плетнёв

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