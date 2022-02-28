Facebook наложил ограничения на аккаунт Рогозина
Какие именно действия отныне запрещены главе российской госкорпорации в соцсети, не уточняется.
Социальная сеть Facebook наложила ряд ограничений на аккаунт главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале, прикрепив скриншот с соответствующим уведомлением.
"Свобода слова по "Фейсбуку". Боятся. Это хорошо", — написал Рогозин. Какие именно ограничения наложил Facebook, не уточняется.
Ранее Лайф сообщал, что компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook, Instagram, а также мессенджер WhatsApp, заблокировала на Украине ряд страниц российских государственных СМИ.
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