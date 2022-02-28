Депутат Рады Кива заявил, что Зеленский знал о российской "Операции Z"
При этом, как утверждает украинский парламентарий, вместо переговоров лидер Незалежной решил ввести в стране военное положение.
Президент Украины Владимир Зеленский знал о начале проведения Россией "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Незалежной, однако не пошёл на переговоры. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
"Зеленский — преступник. Он знал и о начале военной операции заранее, но не использовал возможность переговоров. Он ввёл, наоборот, военное положение, толкнув людей на верную смерть", — сказал нардеп в видеообращении, которое опубликовал в своём телеграм-канале.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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