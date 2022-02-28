При этом, как утверждает украинский парламентарий, вместо переговоров лидер Незалежной решил ввести в стране военное положение.

Президент Украины Владимир Зеленский знал о начале проведения Россией "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Незалежной, однако не пошёл на переговоры. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.