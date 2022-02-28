В Белоруссии рассказали, что Зеленский ответил на звонок Лукашенко только с третьего раза
Как уточнил политолог Юрий Воскресенский, украинский лидер дважды отказывался общаться со своим белорусским коллегой, но днём 27 февраля он всё-таки "переступил свою гордыню".
Президент Украины Владимир Зеленский только с третьего раза ответил на звонок главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказал белорусский политолог Юрий Воскресенский. По его словам, Лукашенко звонил Зеленскому с вечера предыдущего дня, однако тот взял трубку лишь на следующие сутки.
"Только на третий раз он поднял трубку в районе 15 часов. Потому что первый раз вечером он отказался, в девять часов — второй раз — утром он тоже отказался разговаривать. И только, видимо, его советники, помощники, может быть, военные уговорили, и он в 15 часов согласился поговорить. Так сказать, переступил свою гордыню", — сказал Воскресенский в беседе с радио "Комсомольская правда".
Также в разговоре с RT Воскресенский рассказал, что украинская делегация едет на переговоры с российской стороной через Польшу, объяснив это соображениями безопасности. Поэтому до места назначения представители Киева доберутся лишь к утру понедельника. Московская делегация уже на месте — в одной из госрезиденций на берегу Припяти, добавил политолог.
"Так как в белорусском приграничье, в частности Черниговской области, ведутся боевые действия, они (украинская делегация. — Прим. Лайфа) могли бы стать жертвами либо случайного ракетного обстрела, либо действий территориальной обороны. Ведь они же раздали десятки тысяч автоматов, гранат, РПГ гражданским лицам, не проверяя ни справки медицинские, ни справки о судимости, мы всё это видели", — поведал он.
Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители. Также украинские СМИ писали, что переговоры России и Украины начались, однако эту информацию опроверг МИД РФ, уточнив, что представители только прибывают к месту назначения.
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