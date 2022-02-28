В Белоруссии рассказали, что Зеленский ответил на звонок Лукашенко только с третьего раза

Как уточнил политолог Юрий Воскресенский, украинский лидер дважды отказывался общаться со своим белорусским коллегой, но днём 27 февраля он всё-таки "переступил свою гордыню".

Президент Украины Владимир Зеленский только с третьего раза ответил на звонок главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказал белорусский политолог Юрий Воскресенский. По его словам, Лукашенко звонил Зеленскому с вечера предыдущего дня, однако тот взял трубку лишь на следующие сутки.

"Только на третий раз он поднял трубку в районе 15 часов. Потому что первый раз вечером он отказался, в девять часов — второй раз — утром он тоже отказался разговаривать. И только, видимо, его советники, помощники, может быть, военные уговорили, и он в 15 часов согласился поговорить. Так сказать, переступил свою гордыню", — сказал Воскресенский в беседе с радио "Комсомольская правда".

Также в разговоре с RT Воскресенский рассказал, что украинская делегация едет на переговоры с российской стороной через Польшу, объяснив это соображениями безопасности. Поэтому до места назначения представители Киева доберутся лишь к утру понедельника. Московская делегация уже на месте — в одной из госрезиденций на берегу Припяти, добавил политолог.