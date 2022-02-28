Политолог Воскресенский: Переговоры России и Украины пройдут в понедельник утром
По его словам, в состав киевской делегации вошло около пяти человек, среди которых замминистра иностранных дел страны, а также глава фракции "Слуги народа".
Переговоры России и Украины могут пройти в Белоруссии в понедельник утром, поскольку киевская делегация решила проехать в республику со стороны Польши. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к организаторам встречи.
"Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать через Польшу, через пункт пропуска Варшавский мост (Брест). Они едут огромным кругом", — сказал эксперт.
По словам Воскресенского, в состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел Украины, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, а также несколько представителей военной и политической сферы.
Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители. Также украинские СМИ писали, что переговоры России и Украины начались, однако эту информацию опроверг МИД РФ, уточнив, что представители только прибывают к месту назначения.
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