По его словам, в состав киевской делегации вошло около пяти человек, среди которых замминистра иностранных дел страны, а также глава фракции "Слуги народа".

Переговоры России и Украины могут пройти в Белоруссии в понедельник утром, поскольку киевская делегация решила проехать в республику со стороны Польши. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к организаторам встречи.

"Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать через Польшу, через пункт пропуска Варшавский мост (Брест). Они едут огромным кругом", — сказал эксперт.