Небензя заявил, что бесконтрольная раздача оружия на Украине угрожает жителям страны
По словам постпреда РФ при ООН, вооружение выдаётся также специально выпущенным из тюрем преступникам.
Бесконтрольная раздача властями Украины оружия всем желающим угрожает безопасности жителей страны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
"Жителям Украины угрожает также бесконтрольная раздача радикалами и властью всем желающим, включая специально выпущенных из тюрем преступников, оружия, которое уже стреляет в руках грабителей и мародёров", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что Германия согласовала отправку на Украину гаубиц и противотанковых орудий. Также стало известно, что Берлин поставит вооружение и от себя, в том числе 500 ракет Stinger. Хотя прежде там заверяли, что не будут вооружать эту страну и ограничатся отправкой касок. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Обложка © Википедия