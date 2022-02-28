Небензя заявил, что бесконтрольная раздача оружия на Украине угрожает жителям страны

"Жителям Украины угрожает также бесконтрольная раздача радикалами и властью всем желающим, включая специально выпущенных из тюрем преступников, оружия, которое уже стреляет в руках грабителей и мародёров", — отметил он.

Ранее Лайф писал, что Германия согласовала отправку на Украину гаубиц и противотанковых орудий. Также стало известно, что Берлин поставит вооружение и от себя, в том числе 500 ракет Stinger. Хотя прежде там заверяли, что не будут вооружать эту страну и ограничатся отправкой касок. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину.