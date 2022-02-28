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Опубликовано 27 февраля 2022, 21:30

В ООН назвали немыслимой саму идею ядерного конфликта

Обложка © Pixabay

Обложка © Pixabay

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя перевод сил сдерживания Российской армии в особый режим дежурства.

В Организации Объединённых Наций (ООН) назвали саму идею вероятности ядерного конфликта немыслимой. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приказ президента России перевести силы сдерживания Российской армии в особый режим дежурства.

"Сама идея о ядерном конфликте просто немыслима", — сказал собеседник агентства.

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Напомним, что 27 февраля президент России Владимир Путин приказал привести силы сдерживания Вооружённых сил РФ в особый режим боевого дежурства. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО на фоне российской спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Максим Плетнёв
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