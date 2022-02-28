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27 февраля, 21:30

В ООН назвали немыслимой саму идею ядерного конфликта

Кроме того, в ближайшее время в НАТО согласуют такую реакцию на заявление Путина, которая не привела бы к эскалации напряжённости.

<p>Обложка © Pixabay</p>

Обложка © Pixabay

В Организации Объединённых Наций (ООН) назвали саму идею вероятности ядерного конфликта немыслимой. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приказ президента России перевести силы сдерживания Российской армии в особый режим дежурства.

"Сама идея о ядерном конфликте просто немыслима", — сказал собеседник агентства.

В Минобороны ФРГ оценили заявление Путина об особом режиме сил сдерживания

В Минобороны ФРГ оценили заявление Путина об особом режиме сил сдерживания

Напомним, что 27 февраля президент России Владимир Путин приказал привести силы сдерживания Вооружённых сил РФ в особый режим боевого дежурства. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО на фоне российской спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Максим Плетнёв

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