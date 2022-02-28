Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает все рейсы в Европу с 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введёнными европейскими властями, Аэрофлот приостанавливает c 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полёты по сети европейских маршрутов", — говорится в сообщении.