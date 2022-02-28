"Аэрофлот" приостанавливает все рейсы в Европу с 28 февраля
Актуальная информация о статусе рейсов будет размещаться на сайте и в официальных аккаунтах перевозчика в соцсетях, заявили в авиакомпании.
Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает все рейсы в Европу с 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
"В связи с ограничениями воздушного пространства, введёнными европейскими властями, Аэрофлот приостанавливает c 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полёты по сети европейских маршрутов", — говорится в сообщении.
В "Аэрофлоте" добавили, что актуальная информация о статусе рейсов в страны Европы будет размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в соцсетях.
Ранее главы МИД 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие неба для российских самолётов. Повод для всего этого — российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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