Боррель объяснил, почему ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT
По его словам, Евросоюз договорился об отключении ряда российских банков от международной платёжной системы.
Евросоюз не может полностью отключить Россию от международной платёжной системы SWIFT, потому что экономика РФ существует в связке с экономиками других стран. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Отключение [от SWIFT] финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь", — подчеркнул он.
Глава европейской дипломатии отметил, что ЕС принимает во внимание уроки, извлечённые из ситуации с Ираном, и поэтому решил оставить возможность российской финансовой системе функционировать. Таким образом, россияне смогут и дальше пользоваться ею, отправлять деньги своим родственникам и оплачивать необходимые покупки, добавил Боррель.
Ранее администрация SWIFT подтвердила готовность к антироссийским санкциям. При этом сам Боррель уже заявлял, что ЕС договорился об отключении ряда российских банков от SWIFT. Как он уточнил, страны Евросоюза постараются утвердить список санкций до начала работы центробанков в понедельник. Также, по его словам, члены ЕС договорились расширить список физических лиц из России, в отношении которых распространяются персональные европейские рестрикции.
Напомним, что повод для всего этого — российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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