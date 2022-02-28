Боррель объяснил, почему ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT

Евросоюз не может полностью отключить Россию от международной платёжной системы SWIFT, потому что экономика РФ существует в связке с экономиками других стран. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Отключение [от SWIFT] финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь", — подчеркнул он.

Глава европейской дипломатии отметил, что ЕС принимает во внимание уроки, извлечённые из ситуации с Ираном, и поэтому решил оставить возможность российской финансовой системе функционировать. Таким образом, россияне смогут и дальше пользоваться ею, отправлять деньги своим родственникам и оплачивать необходимые покупки, добавил Боррель.

Ранее администрация SWIFT подтвердила готовность к антироссийским санкциям. При этом сам Боррель уже заявлял, что ЕС договорился об отключении ряда российских банков от SWIFT. Как он уточнил, страны Евросоюза постараются утвердить список санкций до начала работы центробанков в понедельник. Также, по его словам, члены ЕС договорились расширить список физических лиц из России, в отношении которых распространяются персональные европейские рестрикции.