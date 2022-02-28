WSJ: Логистические компании FedEx и UPS остановили доставку грузов в Россию

Отмечается, что компании при возможности бесплатно вернут посылки, которые уже находятся в пути. Кроме того, FedEx и UPS заявили, что отправленные товары будут храниться на их складах. Ранее обе компании также остановили перевозку отправлений на Украину из-за начала российской специальной военной операции по защите Донбасса. Сроки возобновления оказания услуг FedEx и UPS не называют. Оба перевозчика отмечают, что следят за развитием ситуации.