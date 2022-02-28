WSJ: Логистические компании FedEx и UPS остановили доставку грузов в Россию
Отмечается, что перевозчики бесплатно вернут посылки, которые уже находятся в пути, а отправленные товары будут храниться на их складах.
Ведущие американские логистические компании FedEx и UPS приостановили отправку посылок в Россию на фоне ситуации на Украине. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
Отмечается, что компании при возможности бесплатно вернут посылки, которые уже находятся в пути. Кроме того, FedEx и UPS заявили, что отправленные товары будут храниться на их складах. Ранее обе компании также остановили перевозку отправлений на Украину из-за начала российской специальной военной операции по защите Донбасса. Сроки возобновления оказания услуг FedEx и UPS не называют. Оба перевозчика отмечают, что следят за развитием ситуации.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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