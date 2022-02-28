Небензя назвал враньём заявления об ударах ВС России по мирным объектам на Украине
Постпред отметил, что угрозу для жителей Украины сейчас представляют националисты, фактически взявшие их в заложники и использующие в качестве живого щита.
Информация о якобы неизбирательном применении Россией силы на Украине, ударах по детским садам и больницам является враньём и фейками. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
"Сегодня на этом заседании мы вновь слышим враньё и фейки о неизбирательных бомбардировках украинских городов, больниц и школ. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирное население", — подчеркнул постпред.
Небензя отметил, что угрозу для жителей Украины сейчас представляют националисты, фактически взявшие их в заложники и использующие в качестве живого щита.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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