Небензя назвал враньём заявления об ударах ВС России по мирным объектам на Украине

Постпред отметил, что угрозу для жителей Украины сейчас представляют националисты, фактически взявшие их в заложники и использующие в качестве живого щита.

Информация о якобы неизбирательном применении Россией силы на Украине, ударах по детским садам и больницам является враньём и фейками. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Сегодня на этом заседании мы вновь слышим враньё и фейки о неизбирательных бомбардировках украинских городов, больниц и школ. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирное население", — подчеркнул постпред.

Небензя отметил, что угрозу для жителей Украины сейчас представляют националисты, фактически взявшие их в заложники и использующие в качестве живого щита.