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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 21:59

Небензя назвал враньём заявления об ударах ВС России по мирным объектам на Украине

Постпред отметил, что угрозу для жителей Украины сейчас представляют националисты, фактически взявшие их в заложники и использующие в качестве живого щита.

Информация о якобы неизбирательном применении Россией силы на Украине, ударах по детским садам и больницам является враньём и фейками. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя заявил, что бесконтрольная раздача оружия на Украине угрожает жителям страны
Небензя заявил, что бесконтрольная раздача оружия на Украине угрожает жителям страны

"Сегодня на этом заседании мы вновь слышим враньё и фейки о неизбирательных бомбардировках украинских городов, больниц и школ. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирное население", подчеркнул постпред.

Небензя отметил, что угрозу для жителей Украины сейчас представляют националисты, фактически взявшие их в заложники и использующие в качестве живого щита.

Минобороны России обратилось к киевлянам: Ваши власти хотят использовать вас как живой щит
Минобороны России обратилось к киевлянам: Ваши власти хотят использовать вас как живой щит

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © Facebook / МИД России

Юлия Коновалова
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