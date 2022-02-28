Кличко опроверг свои слова об окружении Киева российскими войсками

Однако на сайте агентства, которое брало интервью у политика, его заявление по-прежнему присутствует.

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг своё же заявление о том, что город окружён российскими войсками. Сообщение появилось в его телеграм-канале.

"Вечером российские интернет-издания распространили информацию со ссылкой на меня, что Киев якобы оцеплен и эвакуация людей невозможна. И удивительно, что это начали распространять украинские телеграм-каналы. Не верьте лжи! Доверяйте информации только из официальных источников", — написал градоначальник.