Кличко опроверг свои слова об окружении Киева российскими войсками
Однако на сайте агентства, которое брало интервью у политика, его заявление по-прежнему присутствует.
Мэр Киева Виталий Кличко опроверг своё же заявление о том, что город окружён российскими войсками. Сообщение появилось в его телеграм-канале.
"Вечером российские интернет-издания распространили информацию со ссылкой на меня, что Киев якобы оцеплен и эвакуация людей невозможна. И удивительно, что это начали распространять украинские телеграм-каналы. Не верьте лжи! Доверяйте информации только из официальных источников", — написал градоначальник.
О том, что Киев окружён, Кличко сообщал в интервью американскому агентству Associated Press. При этом на сайте издания в публикации заявление мэра по-прежнему присутствует.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Мэр Киева Виталий Кличко. Обложка © kyivcity.gov.ua