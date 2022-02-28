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27 февраля, 22:17

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против богатейших людей России

Как пишет агентство, список бизнесменов ещё должны одобрить правительства стран Евросоюза.

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против богатейших людей России, а также руководителей СМИ. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В частности, речь идёт о совладельце "Альфа-групп" Михаиле Фридмане и основном акционере "Северстали" Алексее Мордашове. Как пишет Bloomberg, правительства стран ЕС ещё должны одобрить список, в него могут быть внесены изменения. По данным агентства, санкции также могут быть введены в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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Ранее глава МИД Британии также анонсировала санкции против крупнейших российских бизнесменов.

Напомним, что поводом для рестрикций является российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Pixabay

Никита Никонов

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