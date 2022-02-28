Bloomberg: ЕС может ввести санкции против богатейших людей России
Как пишет агентство, список бизнесменов ещё должны одобрить правительства стран Евросоюза.
Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против богатейших людей России, а также руководителей СМИ. Об этом пишет агентство Bloomberg.
В частности, речь идёт о совладельце "Альфа-групп" Михаиле Фридмане и основном акционере "Северстали" Алексее Мордашове. Как пишет Bloomberg, правительства стран ЕС ещё должны одобрить список, в него могут быть внесены изменения. По данным агентства, санкции также могут быть введены в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Напомним, что поводом для рестрикций является российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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