Bloomberg: ЕС может ввести санкции против богатейших людей России

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против богатейших людей России, а также руководителей СМИ. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В частности, речь идёт о совладельце "Альфа-групп" Михаиле Фридмане и основном акционере "Северстали" Алексее Мордашове. Как пишет Bloomberg, правительства стран ЕС ещё должны одобрить список, в него могут быть внесены изменения. По данным агентства, санкции также могут быть введены в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее глава МИД Британии также анонсировала санкции против крупнейших российских бизнесменов.