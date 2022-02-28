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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 22:43

Небензя заявил, что в соцсетях удары ВСУ пытаются выдавать за российские

Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Обложка © ВК / МИД России

Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Обложка © ВК / МИД России

Он также пояснил, что в Сети распространяются специальные пособия по созданию фейков, дискредитирующих спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса.

Участники информационной войны, которая ведётся против России в социальных сетях, пытаются выдать удары Вооружённых сил Украины за российские. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война. Поскольку свидетельств разрушения гражданской инфраструктуры российскими военными нет, за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов", — пояснил он в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.

Небензя также отметил, что сегодня в Сети распространяются обучающие пособия о том, как делать фейки, дискредитирующие российскую спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Подобных фейков по украинским соцсетям насчитывается уже более миллиона, подчеркнул постпред.

Небензя назвал враньём заявления об ударах ВС России по мирным объектам на Украине
Небензя назвал враньём заявления об ударах ВС России по мирным объектам на Украине

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Максим Плетнёв
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