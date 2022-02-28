Небензя заявил, что в соцсетях удары ВСУ пытаются выдавать за российские

Он также пояснил, что в Сети распространяются специальные пособия по созданию фейков, дискредитирующих спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса.

Участники информационной войны, которая ведётся против России в социальных сетях, пытаются выдать удары Вооружённых сил Украины за российские. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война. Поскольку свидетельств разрушения гражданской инфраструктуры российскими военными нет, за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов", — пояснил он в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.