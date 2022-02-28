Небензя заявил, что в соцсетях удары ВСУ пытаются выдавать за российские
Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Обложка © ВК / МИД России
Он также пояснил, что в Сети распространяются специальные пособия по созданию фейков, дискредитирующих спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса.
Участники информационной войны, которая ведётся против России в социальных сетях, пытаются выдать удары Вооружённых сил Украины за российские. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война. Поскольку свидетельств разрушения гражданской инфраструктуры российскими военными нет, за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов", — пояснил он в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.
Небензя также отметил, что сегодня в Сети распространяются обучающие пособия о том, как делать фейки, дискредитирующие российскую спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Подобных фейков по украинским соцсетям насчитывается уже более миллиона, подчеркнул постпред.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.