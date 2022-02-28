Боррель заявил, что около 50% финансовых резервов Центробанка РФ находится в странах G7

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов Центробанка России будет заморожено вследствие новых санкций ЕС.

"Около половины финансовых резервов российского Центробанка будет заморожено благодаря этим мерам, потому что они содержатся в банках стран "Большой семёрки", — сказал Боррель журналистам.

По его словам, это окажет сильное воздействие на финансовую систему России. Решение о санкциях должно быть опубликовано в официальном журнале Евросоюза.