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27 февраля, 22:29

Боррель заявил, что около 50% финансовых резервов Центробанка РФ находится в странах G7

По словам дипломата, их заморозка "окажет сильное воздействие на финансовую систему России".

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов Центробанка России будет заморожено вследствие новых санкций ЕС.

"Около половины финансовых резервов российского Центробанка будет заморожено благодаря этим мерам, потому что они содержатся в банках стран "Большой семёрки", — сказал Боррель журналистам.

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По его словам, это окажет сильное воздействие на финансовую систему России. Решение о санкциях должно быть опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

Ранее Боррель заявил, что ЕС договорился об отключении ряда российских банков от SWIFT, а также о заморозке активов ЦБ РФ в связи с военной операцией по защите Донбасса от агрессии Украины.

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Песков заявил, что Россия ответит на санкции Запада исходя из собственных интересов

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Wikipedia / Ludvig14

Никита Никонов

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