Мэр Житомира сообщил, что силовикам отдан приказ стрелять в мародёров

Мэр украинского Житомира Сергей Сухомлин заявил, что городские силовики, в том числе и отряды территориальной обороны, получили приказ не задерживать мародёров, а стрелять в них на месте. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"В районе Крошни (жилой массив в Житомире. — Прим. Лайфа) задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте. Мародёрства в городе не будет", — заявил Сухомлин.