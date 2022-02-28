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27 февраля, 23:13

Мэр Житомира сообщил, что силовикам отдан приказ стрелять в мародёров

По его словам, такое распоряжение получили полиция, Нацгвардия, а также отряды территориальной обороны.

Мэр украинского Житомира Сергей Сухомлин заявил, что городские силовики, в том числе и отряды территориальной обороны, получили приказ не задерживать мародёров, а стрелять в них на месте. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"В районе Крошни (жилой массив в Житомире. — Прим. Лайфа) задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте. Мародёрства в городе не будет", — заявил Сухомлин.

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Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ призвало украинцев не поддаваться на провокации киевского режима. В ведомстве отметили, что втягивание националистами мирного населения в боевые действия неминуемо приведёт к жертвам.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © t.me / stranaua

Иван Косицын

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