Мэр Житомира сообщил, что силовикам отдан приказ стрелять в мародёров
По его словам, такое распоряжение получили полиция, Нацгвардия, а также отряды территориальной обороны.
Мэр украинского Житомира Сергей Сухомлин заявил, что городские силовики, в том числе и отряды территориальной обороны, получили приказ не задерживать мародёров, а стрелять в них на месте. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".
"В районе Крошни (жилой массив в Житомире. — Прим. Лайфа) задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте. Мародёрства в городе не будет", — заявил Сухомлин.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ призвало украинцев не поддаваться на провокации киевского режима. В ведомстве отметили, что втягивание националистами мирного населения в боевые действия неминуемо приведёт к жертвам.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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