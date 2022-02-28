Россиянам напомнили о начале шестидневной рабочей недели
Она продлится с 28 февраля по 5 марта, при этом в субботу рабочий день будет на час короче.
В России начинается шестидневная рабочая неделя, она продлится с 28 февраля по 5 марта. Затем граждан ждут три выходных подряд.
Суббота, 5 марта, будет рабочим днём, но сокращённым на час, отметила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Она уточнила, что шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. Юрист добавила, что, несмотря на сокращение рабочего дня 22 февраля и 5 марта, работник получит ровно ту же сумму, как если бы он работал восемь часов. При этом за работу в праздники сотрудники могут получить право на отгул или двойную оплату, пишет РИА "Новости".
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