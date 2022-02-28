Захарова заявила, что у России по-прежнему остались друзья в мире
Она посоветовала обратить внимание на реакцию на происходящие события настоящих мировых гигантов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © ВК / МИД России
У России по-прежнему остались друзья в мире. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приведя в пример Китай.
"Конечно, есть. Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Тех, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай. Вы же видите эту реакцию", — пояснила Захарова в ответ на вопрос, есть ли у России друзья.
Напомним, что постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь ранее не стал поддерживать антироссийскую резолюцию Совбеза организации, аргументировав это тем, что все действия вокруг Украины "должны быть направлены на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь". Кроме того, в МИД КНР выступили против односторонних санкций в отношении России на фоне объявленной ею спецоперации по защите Донбасса.