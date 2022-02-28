Захарова заявила, что у России по-прежнему остались друзья в мире

У России по-прежнему остались друзья в мире. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приведя в пример Китай.

"Конечно, есть. Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Тех, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай. Вы же видите эту реакцию", — пояснила Захарова в ответ на вопрос, есть ли у России друзья.