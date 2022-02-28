РБК: Центробанк запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги

Центробанк РФ запретит российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, данное предписание начнёт действовать с утра понедельника, 28 февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный зампредом регулятора Филиппом Габунией.

"ЦБ предписывает "профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность", с 7 часов утра 28 февраля "и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов – иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг", — говорится в публикации издания.

Как уточняется, брокеры должны будут направить в Банк России отчёт о приостановке операций в течение пяти рабочих дней с даты направления предписания. При этом отмечается, что на сделки, заключённые до времени, с которого предписание вступает в силу, требование не распространяется.