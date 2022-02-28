РБК: Центробанк запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги
Как уточняется, регулятор предписывает российским брокерам с утра 28 февраля приостановить исполнение всех поручений зарубежных юридических и физических лиц на продажу акций.
Центробанк РФ запретит российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, данное предписание начнёт действовать с утра понедельника, 28 февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный зампредом регулятора Филиппом Габунией.
"ЦБ предписывает "профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность", с 7 часов утра 28 февраля "и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов – иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг", — говорится в публикации издания.
Как уточняется, брокеры должны будут направить в Банк России отчёт о приостановке операций в течение пяти рабочих дней с даты направления предписания. При этом отмечается, что на сделки, заключённые до времени, с которого предписание вступает в силу, требование не распространяется.
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Запад договорился отключить некоторые банки России от SWIFT. На первом этапе эти меры коснутся финансовых учреждений, которые уже находятся под давлением ЕС и США. Запад планирует заморозить активы Центробанка РФ, чтобы тот не смог снизить эффективность антироссийских санкций. Также SWIFT подтвердила готовность к антироссийским санкциям. В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель уже подтвердил, что ЕС договорился об отключении ряда российских банков от SWIFT, а также о заморозке активов ЦБ РФ в связи с военной операцией по защите Донбасса от агрессии Украины. По его словам, около 50% финансовых резервов Центробанка РФ находится в странах G7.
Напомним, что повод для всего этого — российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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