Постпред Украины: Киев призвал к срочному заседанию Международного суда ООН против России
По словам Сергея Кислицы, Киев ждёт от суда решения, предписывающего Москве прекратить военную операцию по защите Донбасса.
Украина призвала к внеочередному слушанию Международного суда ООН против России. Об этом на заседании Совбеза организации заявил постпред Украины Сергей Кислица.
"Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Украина добивается срочного слушания суда", — отметил он.
Как уточнил Кислица, Киев надеется, что суд вынесет вердикт, согласно которому Москва будет обязана прекратить спецоперацию по защите Донбасса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев обратился в Международный суд ООН в Гааге с требованием привлечь Россию к ответственности за "нападение" на Незалежную и назначить первые слушания уже на следующей неделе.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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