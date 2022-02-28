По словам Сергея Кислицы, Киев ждёт от суда решения, предписывающего Москве прекратить военную операцию по защите Донбасса.

Украина призвала к внеочередному слушанию Международного суда ООН против России. Об этом на заседании Совбеза организации заявил постпред Украины Сергей Кислица.

"Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Украина добивается срочного слушания суда", — отметил он.

Как уточнил Кислица, Киев надеется, что суд вынесет вердикт, согласно которому Москва будет обязана прекратить спецоперацию по защите Донбасса.