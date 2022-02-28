Захарова призвала страны G7 оценить ущерб, причинённый ими миру за последние 25 лет
Дипломат также порекомендовала этим государствам рассчитаться по долгам своими деньгами, а не чужими. Она обратила внимание, что вред от действий стран G7 имел место на "нескольких континентах мира".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посоветовала странам "Большой семёрки" (G7) оценить ущерб, который они причинили миру за последние 20–25 лет, и рассчитаться по долгам.
Комментируя совместное заявление стран G7 о том, что РФ будет нести ответственность за любой ущерб, причинённый Украине, её гражданам, а также международным организациям, Захарова напомнила, что этим странам следует начать подсчёты с себя.
"Нужно давно "Семёрке" подсчитать тот ущерб, который её страны нанесли миру за последние 20–25 лет, и рассчитаться по долгам своими деньгами, а не чужими", — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала "Россия-1".
Захарова также обратила внимание, что ущерб от действий этих стран имел место на "нескольких континентах мира".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России по-прежнему остались друзья в мире. В качестве примера она привела Китай.
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