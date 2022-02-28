Захарова призвала страны G7 оценить ущерб, причинённый ими миру за последние 25 лет

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посоветовала странам "Большой семёрки" (G7) оценить ущерб, который они причинили миру за последние 20–25 лет, и рассчитаться по долгам.

Комментируя совместное заявление стран G7 о том, что РФ будет нести ответственность за любой ущерб, причинённый Украине, её гражданам, а также международным организациям, Захарова напомнила, что этим странам следует начать подсчёты с себя.

"Нужно давно "Семёрке" подсчитать тот ущерб, который её страны нанесли миру за последние 20–25 лет, и рассчитаться по долгам своими деньгами, а не чужими", — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала "Россия-1".

Захарова также обратила внимание, что ущерб от действий этих стран имел место на "нескольких континентах мира".