ОБСЕ эвакуировала большую часть своей миссии на Украине
Наблюдатели в Луганском и Донецком центрах патрулирования ожидают выезда через Россию. Также на месте остаются сотрудники ОБСЕ в Херсоне и Харькове.
ОБСЕ завершила эвакуацию большей части состава своей миссии на Украине. Об этом говорится в ежедневном отчёте организации, опубликованном на её сайте.
"Миссия завершила эвакуацию большей части членов международной миссии после решения, принятого 25 февраля", — отмечается в заявлении.
Сообщается, что на местах команды Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) в Харькове и Херсоне, а также наблюдатели в Луганском и Донецком центрах патрулирования, которые ожидают выезда через Россию. Глава миссии и руководство головного офиса в Киеве также остаются на месте, чтобы проконтролировать эвакуацию оставшихся наблюдателей.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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