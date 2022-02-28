ОБСЕ эвакуировала большую часть своей миссии на Украине

Наблюдатели в Луганском и Донецком центрах патрулирования ожидают выезда через Россию. Также на месте остаются сотрудники ОБСЕ в Херсоне и Харькове.

ОБСЕ завершила эвакуацию большей части состава своей миссии на Украине. Об этом говорится в ежедневном отчёте организации, опубликованном на её сайте.

"Миссия завершила эвакуацию большей части членов международной миссии после решения, принятого 25 февраля", — отмечается в заявлении.

Сообщается, что на местах команды Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) в Харькове и Херсоне, а также наблюдатели в Луганском и Донецком центрах патрулирования, которые ожидают выезда через Россию. Глава миссии и руководство головного офиса в Киеве также остаются на месте, чтобы проконтролировать эвакуацию оставшихся наблюдателей.