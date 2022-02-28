Захарова: Появление ядерного оружия на Украине — золотая мечта США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что появление ядерного оружия на территории Украины было бы "золотой мечтой" для США.

"США разместили своё ядерное оружие на территории европейских стран. И это не Франция и Британия, у которых есть своё ядерное оружие. А это Италия и многие другие страны, у которых есть американское ядерное оружие, но они к нему доступа не имеют. Там управляют всем США. И то, что оно появилось бы на Украине, — это была золотая мечта", — сказала представитель МИД РФ в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

По её словам, с "разнузданным и абсолютно бесконтрольным поведением англосаксонских псевдогуру" будет сталкиваться не только Россия, но и все, кто "будет каким-то образом им в их странном мире поперёк дороги вставать". Например, Китай, отметила Захарова и напомнила о решении США и Великобритании разместить подлодки с ядерными реакторами вокруг Австралии.