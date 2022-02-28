Захарова: Появление ядерного оружия на Украине — золотая мечта США
Представитель МИД напомнила, что Соединённые Штаты разместили своё оружие на территории европейских стран, которые сами к нему доступа не имеют.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что появление ядерного оружия на территории Украины было бы "золотой мечтой" для США.
"США разместили своё ядерное оружие на территории европейских стран. И это не Франция и Британия, у которых есть своё ядерное оружие. А это Италия и многие другие страны, у которых есть американское ядерное оружие, но они к нему доступа не имеют. Там управляют всем США. И то, что оно появилось бы на Украине, — это была золотая мечта", — сказала представитель МИД РФ в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
По её словам, с "разнузданным и абсолютно бесконтрольным поведением англосаксонских псевдогуру" будет сталкиваться не только Россия, но и все, кто "будет каким-то образом им в их странном мире поперёк дороги вставать". Например, Китай, отметила Захарова и напомнила о решении США и Великобритании разместить подлодки с ядерными реакторами вокруг Австралии.
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Великобритания и Франция подписали Будапештский меморандум, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. В ответ Украине дали гарантии безопасности. На Мюнхенской конференции 19 февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Мария Захарова отметила, что заявление Украины о возвращении ядерного оружия "перевернуло всю историю". Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Европе и НАТО на своих "сборищах" следовало бы задаться вопросом о том, к каким последствиям это всё может привести.
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