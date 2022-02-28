НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 01:13

Во Владивостоке из-за сообщений о минировании эвакуируют школы

Соответствующие электронные письма получили более десяти учебных заведений приморской столицы.

Во Владивостоке эвакуируют учеников и сотрудников школ, на чьи электронные почтовые ящики пришли сообщения о минированиях. Об этом сообщили в администрации города.

"Есть такие сообщения на почтах школ. Руководители действуют по инструкции, проводят эвакуацию. Идёт сбор информации", — сообщили в мэрии порталу VladNews.

Отмечается, что письма с угрозой взрыва пришли на почтовые ящики более десятка учебных заведений приморской столицы.

Двух 13-летних подростков задержали за серию "минирований" школ в Иванове

Двух 13-летних подростков задержали за серию "минирований" школ в Иванове

Ранее Лайф рассказывал о волне "минирований", которая прошла по российским городам в начале года. Так, 12 января были эвакуированы школы Екатеринбурга. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.

Обложка © Pexels

Роман Имполитов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1