Во Владивостоке из-за сообщений о минировании эвакуируют школы

Во Владивостоке эвакуируют учеников и сотрудников школ, на чьи электронные почтовые ящики пришли сообщения о минированиях. Об этом сообщили в администрации города.

"Есть такие сообщения на почтах школ. Руководители действуют по инструкции, проводят эвакуацию. Идёт сбор информации", — сообщили в мэрии порталу VladNews.