Во Владивостоке из-за сообщений о минировании эвакуируют школы
Соответствующие электронные письма получили более десяти учебных заведений приморской столицы.
Во Владивостоке эвакуируют учеников и сотрудников школ, на чьи электронные почтовые ящики пришли сообщения о минированиях. Об этом сообщили в администрации города.
"Есть такие сообщения на почтах школ. Руководители действуют по инструкции, проводят эвакуацию. Идёт сбор информации", — сообщили в мэрии порталу VladNews.
Отмечается, что письма с угрозой взрыва пришли на почтовые ящики более десятка учебных заведений приморской столицы.
Ранее Лайф рассказывал о волне "минирований", которая прошла по российским городам в начале года. Так, 12 января были эвакуированы школы Екатеринбурга. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.
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